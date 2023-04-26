Мир 26 апреля 2023, 16:10 Захарова усомнилась в адекватной реакции Украины на призывы Китая к миру Захарова: марионетки в Киеве вряд ли адекватно воспримут призывы Китая к миру Официальный сайт МИД РФ

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Марионетки Соединенных Штатов, находящиеся у власти на Украине, вряд ли адекватно отнесутся к призывам к миру со стороны Китая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее позицию привела пресс-служба министерства.

Дипломат прокомментировала телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Захаровой, в МИД отмечают усилия китайской стороны по налаживанию переговоров с Украиной. Однако украинские власти и их западные кураторы не раз показывали неприятие инициатив, которые могли бы урегулировать кризис, напомнила представитель внешнеполитического ведомства.

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«Любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона», — обратила внимание Захарова.

Представитель МИД отметила, что Зеленский на законодательном уровне запретил любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Минские же соглашения нужны были Украине только для затягивания времени и накопления наступательного потенциала, указала дипломат.

Ранее Захарова отреагировала на призыв замглавы украинского МИД Андрея Мельника увеличить военную помощь ВСУ от Запада в 10 раз. Представитель российского внешнеполитического ведомства ответила на это заявление шуткой про нижнее белье.