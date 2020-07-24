«Текст Минских соглашений действительно требует уточнений. Достаточно сказать, что указанные там даты давно прошли. Поэтому хорошо, что президент заговорил об этом», — сказал он.

По мнению Погребинского, новые заявления Зеленского лучше прежних, когда Киев соглашался только на свои условия.

С марта украинский лидер вел жесткий курс по поводу Донбасса, напомнил политолог. Теперь же президент решил смягчить его. Это связано со скорым проведением на Украине местных выборов, допустил эксперт.

«Ситуация у пропрезидентской партии „Слуга народа“ скверная, и надо показывать результаты, которые он обещал. Это вполне можно расценивать как попытки изобразить активность в процессе урегулирования», — допустил Погребинский.

Соответственно, точно нельзя сказать, насколько реально желание Зеленского идти по пути урегулирования конфликта.

По мнению политолога, это попытка изобразить активность, не позволить совсем похоронить Минский процесс и показать необходимость в новой встрече в «нормандском формате».

Ранее Зеленский настоял на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений. президент хочет понять, какие из них он в состоянии выполнить. Также это важно для определения круга ответственных лиц.