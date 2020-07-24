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    24 июля 2020, 13:40

    Зеленский отказался хоронить Минский процесс — политолог

    Алена Макаренко

    Если раньше Киев выдвигал свои условия для выполнения Минских соглашений, теперь же он изменил свой взгляд. Президент Украины Владимир Зеленский явно отказался хоронить Минский процесс. Своим мнением поделился киевский политолог Михаил Погребинский, сообщила газета «Взгляд».
    Зеленский отказался хоронить Минский процесс — политолог

    «Текст Минских соглашений действительно требует уточнений. Достаточно сказать, что указанные там даты давно прошли. Поэтому хорошо, что президент заговорил об этом», — сказал он.

    По мнению Погребинского, новые заявления Зеленского лучше прежних, когда Киев соглашался только на свои условия.

    С марта украинский лидер вел жесткий курс по поводу Донбасса, напомнил политолог. Теперь же президент решил смягчить его. Это связано со скорым проведением на Украине местных выборов, допустил эксперт.

    «Ситуация у пропрезидентской партии „Слуга народа“ скверная, и надо показывать результаты, которые он обещал. Это вполне можно расценивать как попытки изобразить активность в процессе урегулирования», — допустил Погребинский.

    Соответственно, точно нельзя сказать, насколько реально желание Зеленского идти по пути урегулирования конфликта.

    По мнению политолога, это попытка изобразить активность, не позволить совсем похоронить Минский процесс и показать необходимость в новой встрече в «нормандском формате».

    Ранее Зеленский настоял на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений. президент хочет понять, какие из них он в состоянии выполнить. Также это важно для определения круга ответственных лиц.

    Новости SMI.FM