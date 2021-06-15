Зеленский остался недоволен саммитом НАТО за отсутствие сроков вступления Украины в блок

Решение о намерении принять Украину в блок НАТО порадовала президента республики Владимира Зеленского. Однако он выразил свое недовольство тем, что до сих пор не названы сроки этой перспективы.

Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

«Украина положительно восприняла решение саммита НАТО о том, что наше государство станет членом альянса, а План действий по членству (ПДЧ) является неотъемлемой частью этого процесса. Вместе с тем в решении саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись», — цитирует пресс-служба Зеленского.

Украинский президент пообещал продолжить курс на реформы в сфере безопасности и обороны, чтобы еще больше соответствовать стандартам совместимости с государствами-членами НАТО.

Зеленский подчеркнул, что Украина, не будучи членом НАТО, уже сегодня вносит свой «бесценный вклад в безопасность всего евроатлантического пространства» и противостоит России на востоке.

На днях официальный представитель американского Минобороны Джон Кирби сообщил, что США выделят для Украины 150 миллионов долларов в качестве военной помощи.