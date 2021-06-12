Украина получит от США военную помощь на $150 млн

США выделят для Украины 150 миллионов долларов. На такую сумму власти страны получат военную помощь, заявил официальный представитель американского Минобороны Джон Кирби.

«Сегодня министерство объявляет новый пакет помощи в размере 150 миллионов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины», — процитировало Кирби РИА «Новости».

По словам официального представителя министерства, эти деньги должны помочь украинским военным сохранить территориальную целостность страны, а также улучшить взаимодействие с НАТО.

Оборонное ведомство включило в пакет беспилотники, защищенные средства связи и два противоартиллерийских радара. Кирби подчеркнул, что США и дальше будут помогать Украине в обеспечении безопасности. В том числе стране предоставят летальное оружие, заключил он.

Ранее в США приняли двухпартийный законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности». Согласно документу, сумма военной помощи украинской стороне вырастет до 300 миллионов долларов. Деньги будут выделять каждый год, в том числе и на летальное оружие.