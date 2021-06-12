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    12 июня 2021, 00:52

    Украина получит от США военную помощь на $150 млн

    Дарья Бунякова

    США выделят для Украины 150 миллионов долларов. На такую сумму власти страны получат военную помощь, заявил официальный представитель американского Минобороны Джон Кирби.

    Украина получит от США военную помощь на $150 млн

    «Сегодня министерство объявляет новый пакет помощи в размере 150 миллионов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины», — процитировало Кирби РИА «Новости».

    По словам официального представителя министерства, эти деньги должны помочь украинским военным сохранить территориальную целостность страны, а также улучшить взаимодействие с НАТО.

    Оборонное ведомство включило в пакет беспилотники, защищенные средства связи и два противоартиллерийских радара. Кирби подчеркнул, что США и дальше будут помогать Украине в обеспечении безопасности. В том числе стране предоставят летальное оружие, заключил он.

    Ранее в США приняли двухпартийный законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности». Согласно документу, сумма военной помощи украинской стороне вырастет до 300 миллионов долларов. Деньги будут выделять каждый год, в том числе и на летальное оружие.