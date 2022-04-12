Зеленский официально отменил своим солдатам демобилизацию

Весенний призыв 2022 года на Украине отменен, а демобилизация перенесена на более поздний срок. Соответствующий документ подписал глава страны Владимир Зеленский, сообщил ТАСС.

Он внес изменения в указ от 29 декабря 2021 года об очередном призыве на срочную военную службу и увольнении в запас. Из документа исключены пункты о сроках весеннего призыва, с апреля по июнь, и указано, что увольнение в запас тех, кто был призван до этого, случится не ранее объявления демобилизации.

Ранее Владимир Зеленский сказал иностранным журналистам, что страна не отказывается от переговоров с Россией, и заявил, что западные страны поставляют вооружение в недостаточном количестве.