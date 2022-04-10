Зеленский: Украина не откажется от дипломатического решения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о том, что страна не хочет отказываться от переговоров. Он дал интервью агентству Associated Press.

«Мы не хотим терять возможности, если они у нас есть, дипломатического решения», — констатировал Зеленский.

На вопрос, достаточно ли вооружения поставляет стране Запад, он ответил отрицательно.

«Конечно, этого недостаточно», — заявил президент Украины.

Ранее в интервью Bild Зеленский также отмечал, что у Украины «нет другого выхода», кроме как садиться за стол переговоров с Россией. По мнению украинского лидера, человек, от решений которого зависит развитие событий, — российский президент Владимир Путин.

Пресс-секретарь Путина 6 апреля заявил, что Россия хочет положить конец спецоперации через переговоры. Зеленский может приблизить ее окончание, если согласится на условия РФ. Глава МИД России Сергей Лавров позже констатировал, что переговоры идут непросто, но РФ намерена добиваться выполнения всех их задач.