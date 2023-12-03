Мир 03 декабря 2023, 15:11 Зеленский обзавелся в Европе новым «лучшим другом» The Guardian: лучшим другом Зеленского на Западе стал канцлер ФРГ Шольц IMAGO/Chris Emil Janssen/globallookpress

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Новым лучшим другом президента Украины Владимира Зеленского на Западе оказался канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом заявил обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл.

По его мнению, Шольц «пошел по стопам» экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и возглавил западную поддержку Украины. Благодаря стараниям немецкого политика ФРГ запланировала направить ВСУ в 2024 году восемь миллиардов евро.

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«Шольц теперь возглавляет усилия Запада по удержанию Украины на плаву. Германия — новый лучший друг Украины», — указал Тисдалл.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему популярность Зеленского на Украине стала падать. По его мнению, украинский лидер таким образом расплачивается за допущенные им ошибки. Он призвал украинцев поддержать Зеленского, потому что тот выполняет «важную функцию». Кличко добавил, что после конфликта каждый политик «заплатит за свои успехи или неудачи».