Мир 03 декабря 2023, 12:11 Расплата за ошибки. Кличко — о падении популярности Зеленского на Украине Мэр Киева Кличко: Зеленский расплачивается за допущенные ошибки President Of Ukraine/Keystone Press Agency/globallookpress

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Падение популярности украинского президента Владимира Зеленского в стране вызвано его ошибками. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко швейцарскому порталу 20 Minuten.

Он признался, что не удивился снижению рейтинга Зеленского.

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«Люди видят, кто эффективен, а кто нет. <…> Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки», — указал глава украинской столицы.

По его словам, жители страны задаются вопросом, почему Украина не была лучше подготовлена к конфликту и «Зеленский до конца отрицал, что это произойдет» или почему «русские смогли так быстро добраться до Киева». При этом Кличко напомнил, что сейчас у президента Украины «важная функция», поэтому следует поддерживать его до конца СВО. А уж после конфликта каждый политик «заплатит за свои успехи или неудачи», резюмировал мэр Киева.

Накануне стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный обогнал Владимира Зеленского и лидировал в рейтинге доверия политикам. Залужному доверяют 82% опрошенных, а Зеленскому — 72%.