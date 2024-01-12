Мир 12 января 2024, 03:21 Зеленский обвинил кандидата в президенты США в нежелании помочь Украине Зеленский обвинил Десантиса в нежелании помогать украинскому народу Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил кандидата в американские президенты Рона Десантиса в нежелании выделить дополнительное финансирование на помощь ВСУ. Политик выступил с критикой на встрече с журналистами в Риге, трансляция которой велась в Facebook*.

Зеленский заявил, что Десантис и его коллеги по Республиканской партии блокировали помощь Украине, находя новые причины не выделять средства. Президент подчеркнул, что результатами этих действий стали риски не только для военных, но и для уязвимых групп населения: по его словам, США оставили себе 70% от запланированных средств.

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Украинский лидер предположил, что Десантис скептически отнесся к поддержке Украины из-за слишком молодого возраста — кандидату в президенты всего 45 лет. Зеленский заявил, что американец недооценивает важность средств для пенсионеров Украины.

«Когда Десантис станет пенсионером, я ему лично с благодарностью помогу за то, что США помогали нашим пенсионерам», — отметил Зеленский.

Ранее Зеленский назвал запоздалые поставки оружия причиной жертв среди ВСУ.

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