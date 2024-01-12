Спецоперация 12 января 2024, 01:49 Зеленский отказался раскрывать потери ВСУ Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский отказался раскрывать число погибших бойцов ВСУ в ходе встречи с журналистами в Риге. Трансляция его разговора с представителями СМИ велась в Facebook*.

В ответ на прямой вопрос прибалтийских журналистов Зеленский признался, что не может говорить о потерях ВСУ. Он ограничился фразой, что в зоне боевых действий «гибнет все больше солдат»

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Однако это не помешало ему обвинить Запад в гибели бойцов: он пожаловался на задержки в поставке вооружений и нехватку систем противовоздушной обороны, которые приводят к новым жертвам.

Зеленский отметил, что ВСУ необходимы новобранцы: по словам президента, у властей накопились вопросы к призывникам, которые покинули страну.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия несет «необоснованные потери», пытаясь перейти в контратаку на Купянском направлении. Депутат Рады Марьяна Безуглая признала, что в скором будущем ВСУ могут превратиться в «конвейер по утилизации людей».

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