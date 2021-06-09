Зеленский обсудил с Трюдо обстановку в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с канадским премьером Джастином Трюдо. Политики обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

«Продуктивно поговорили с Джастином Трюдо. Обсудили ситуацию в Донбассе и сохранение давления на РФ для достижения мира. Благодарен Канаде за поддержку суверенитета и евроатлантических стремлений Украины», — написал Зеленский.

Он добавил, что в разговоре с канадским коллегой затронул тему крушения украинского самолета в Тегеране в начале января 2020 года.

В пресс-службе Зеленского отметили, что стороны скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня накануне саммита НАТО. Украинский президент назвал газопровод «Северный поток — 2» политическим оружием России и пожаловался, что завершение этого проекта укрепит РФ как игрока на карте мира.

На этой неделе Зеленский переговорил по телефону с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом. Глава Белого дома пригласил своего украинского коллегу в Вашингтон этим летом.