Байден созвонился с Зеленским и позвал его в Вашингтон

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским и пригласил его посетить Вашингтон этим летом. О беседе политиков заявили в Белом доме.

Байден заверил Зеленского, что намерен отстаивать суверенитет Украины на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве, сообщил ТАСС.

Ранее портал Axios со ссылкой на источник в администрации Байдена сообщил, что в Белом доме передумали приглашать Зеленского на встречу в Вашингтон, которая могла бы состояться до российско-американского саммита.

По данным источника, визит Зеленского решили перенести из-за смены руководства «Нафтогаза». В Белом доме это решение вызвало беспокойство. Власти США посчитали, что это может привести к тому, что президент Украины откажется от своих усилий по борьбе с коррупцией.

Встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, главы государств обсудят отношения двух стран, стратегическую стабильность, борьбу с коронавирусом и урегулирование региональных конфликтов.