США ввели санкции против четырех украинцев за связь с Россией

Министерство финансов США внесло в санкционный список двух действующих и одного бывшего депутата украинской Рады, а также бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности Украины. Их включили в список в связи с «вредоносной деятельностью России за рубежом».

Под санкции попал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак. Он же владелец заблокированных на Украине телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина». Вторым фигурантом стал его однопартиец Олег Волошин.

Также в санкционный список попали бывший депутат Рады от Партии регионов Владимир Олейник и бывший заместитель секретаря СНБО Украины и экс-депутат Владимир Сивкович.

Депутат Рады Тарас Козак вместе с лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком проходят подозреваемыми по уголовному делу о государственной измене.

Генеральная прокуратура Украины заявила, что политики занимались расхищением национальных ресурсов в Крыму, а также передавали секретные данные о подразделениях вооруженных сил страны в Россию. Медведчук находится под домашним арестом. Козака объявили в розыск.

В феврале прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телекомпаний «112 Украина», NewsOne и Zik. У редакций аннулировали лицензии на вещание. Все они принадлежали Тарасу Козаку.