Зеленский объявил о всеобщей мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Ее должны провести в течение 90 суток. Документ опубликован на сайте главы государства.

Источник фото: сайт президента Украины

Мобилизация пройдет на территории 10 областей и 13 городов. Ее ввели для Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской и Кировоградской областей. В войска призовут жителей Львова, Николаева, Одессы, Полтавы, Ровно, Сум, Тернополя, Харькова, Херсона, Хмельницкого, Черкасс, Черновцов, Киева.

Решение, отмечено в указе президента, принято из-за «военной агрессии РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований».

Властям на местах Зеленский в том числе поручил обеспечить своевременное оповещение и прибытие граждан, призываемых на военную службу, и техники на сборные пункты и в воинские части.

Несколькими часами ранее украинский президент заявил, что его страна предлагает вернуться на мирный путь разрешения конфликта.