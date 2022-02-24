Зеленский заявил, что Украина предлагает вернуться на путь мира

Украина призывает к возвращению на путь мира. Об этом в своем видеообращении заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру», — процитировало Зеленского РИА «Новости».

Ранее Зеленский в разговоре с австрийским канцлером Карлом Нехаммером признался, что не знает, как долго Украина сможет продержаться. В четверг Зеленский обратился к жителям страны и объявил о разрыве Украиной дипломатических отношений с Россией. Такую возможность он допускал еще в начале недели, после признания Россией независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля после обращения глав ДНР и ЛНР с просьбой защитить Донбасс от украинской агрессии объявил о начале специальной военной операции. В Минобороны РФ заявили, что не атакуют украинские города и наносят точечные удары лишь по объектам военной инфраструктуры Украины. В оборонном ведомстве заверили, что гражданскому населению на Украине ничего не угрожает.