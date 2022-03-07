«Зеленский ничем не управляет». Вброс о закрытии неба над Украиной назвали «жвачкой для ума»

Сообщение о возможном перекрытии воздушного пространства над Украиной — «жвачка для украинского коллективного сознания, вброс американских пиарщиков», рассказал «360» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его словам, американцы постоянно транслируют эту тему в своих медиа.

«Это жвачка для ума. Украинцы будут ждать, когда НАТО им что-то перекроет, а НАТО будет потирать ручонки и наблюдать, как умирают тысячи украинцев в той бессмысленной бойне, вместо того чтобы спокойно направить усилия на политическое решение конфликтов. На смещение власти Зеленского, который и так уже ничем не управляет, на создание временного правительства и официальное разоружение армии, которое повлечет за собой остановку войны», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в условиях анархии (так он расценивает ситуацию, в которой властью, по сути, остаются военизированные группировки, контролирующие отдельные территории) расчленение государства практически необратимо. Европа «мечтает» об аннексии отдельных территорий. Венгры претендуют на Карпаты, поляки — на пять областей Западной Украины, Румыния — на Буковину.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что НАТО не будет закрывать воздушное пространство над Украиной, поскольку «отвечает за жизни европейцев». По мнению министра, такое решение развязало бы военный конфликт с Россией.

Объявление бесполетной зоны над украинской территорией было одним из требований президента Украины Владимира Зеленского к странам Евросоюза. Но руководители стран НАТО не пошли на такой шаг, так как это могло привести к прямому столкновению Альянса с Россией.