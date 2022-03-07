Министр иностранных дел ФРГ объяснила отказ НАТО закрывать небо над Украиной

НАТО не будет закрывать воздушное пространство над Украиной, поскольку «отвечает за жизни европейцев». Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ARD. По ее мнению, такое решение развязало бы военный конфликт с Россией.

«Это означало бы, что самолеты НАТО будут обстреливать российские самолеты, это означало бы прямое участие НАТО в конфликте. <…> У нас есть ответственность за защиту собственного населения», — пояснила Бербок.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что войска НАТО не намерены входить на территорию Украины ни по земле, ни по воздуху. Он пояснил, что сейчас Альянс несет ответственность за то, чтобы конфликт на территории Украины не вышел из-под контроля и не перерос в масштабную войну, которая охватит всю Европу, включая союзников по НАТО.

Объявление бесполетной зоны над украинской территорией было одним из требований президента Украины Владимира Зеленского к странам Евросоюза. Но руководители стран НАТО не пошли на такой шаг, так как это могло привести к прямому столкновению Альянса с Россией.