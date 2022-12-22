Эксклюзив 22 декабря 2022, 15:25 Визит Зеленского в США. Выживший из ума Санта-Клаус подарил плохому мальчику опасную игрушку 🎁 Публицист Новоселов сравнил президента США Байдена с выжившим из ума Санта-Клаусом Владимир Зеленский и Джо Байден / офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский нанес достаточно внезапный, но не неожиданный визит в Соединенные Штаты, где встретился с президентом Джо Байденом и выступил перед конгрессом. О том, чем увенчалась поездка лидера киевского режима, — в колонке публициста Ивана Новоселова специально для «360».

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Далее — прямая речь.

Переговоры Зеленского с Байденом не принесли никаких сюрпризов: выживший из ума Санта-Клаус был в хорошем настроении и подарил плохому мальчику опасную игрушку на Рождество. Одна батарея Patriot и куча денег для «иранского народа», как метко выразился дедушка Джо.

Выступление Зеленского в конгрессе также ничем не удивило. Он поблагодарил властителей Америки за уже оказанную помощь и отметил: «Ваши деньги — не благотворительность. Это инвестиция в мировую безопасность и демократию, и мы обращаемся с ними очень ответственно».

Несомненно, все именно так. Самопровозглашенный защитник мировой безопасности и демократии отлично знает, что американские деньги вовсе не благотворительность. Нерожденные поколения украинцев обязательно его поблагодарят, когда им придется всю жизнь работать для уплаты процентов по этой «помощи».

Байден выдал дежурное замечание о том, что США ничего не делают для эскалации конфликта и поставляют оружие исключительно для оборонительных целей.

Украинцам обязательно нужно поблагодарить американцев за то, что они сражаются и гибнут уже много месяцев. Но это лишь начало: от украинцев ожидают, что они будут сражаться еще много лет без денег, еды, горючего, тепла и электричества, но с новеньким американским оружием, которое нужно проверить в боевых условиях.

Американцам вообще-то тоже стоит поблагодарить Зеленского за то, что, в отличие от Кореи, Вьетнама, Ирака и множества других конфликтов, солдатам из США не приходится рисковать жизнью, а за их интересы гибнет только население Украины.

Батарея Patriot стоит миллиард долларов. Зеленского заживо съедят, если он ее потеряет, так что вряд ли мы увидим где-либо восточнее Львова или даже польской границы. Разумеется, если Зеленский не решится применить свое волшебство и «уничтоженный» комплекс не всплывет где-нибудь в Кабуле или Восточной Нигерии.

Когда Зеленского спросили о готовности к миру, он не сказал ничего нового. По словам украинского «лидера», он не готов к компромиссам. Прекрасно. Это означает, что денацификация будет продолжаться до тех пор, пока глава киевского режима не останется в полном одиночестве.

Зеленский выступает перед конгрессом / офис президента Украины

Сценические выступления Зеленского стали скучными. Американцы сравнили его наряд с прикидом менеджера стрип-клуба. И, похоже, Зеленский официально стал первым человеком, который выступил перед конгрессом США в толстовке.

Он надоел американцам хуже горькой редьки, и они начинают задавать серьезные вопросы, которые прекрасно сформулировал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Итак, лидер иностранного государства в свитере заходит, пританцовывая, в конгресс США и начинает требовать денег. При этом у него хватает наглости говорить людям, которые там собрались и дают ему десятки миллиардов денег налогоплательщиков, что это не благотворительность, а инвестиция. Неужели, а что мы получим? И, кстати, зачем все это нужно? Какая у нас цель? Чем мы это оправдываем? У нас что, какой-то исторический долг перед Украиной? У нас что, историческая вражда с постсоветской Россией? Нет, нет и нет. Что мы здесь выигрываем? Что получаем? Разве наша страна не здесь? И кто ему позволил так с нами разговаривать? Мы что, сами себя ненавидим? Мы что, не уважаем свою страну, Соединенные Штаты Америки, что смиряемся с этим и аплодируем этому человеку? Спасибо, можно повторить? Что с нами не так? Что не так с нашими лидерами? К чему это все приведет? Такер Карлсон

Американцы устали наблюдать, как их деньги бесконечно закачиваются в украинскую черную дыру, вместо того чтобы идти для решения внутренних проблем.

Что до Зеленского, то клоун перестал быть смешным и вызывает одно лишь отвращение даже у тех, кто вроде бы стоит на его стороне.