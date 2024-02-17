Мир 17 февраля 2024, 12:43 Униженный бегством ВСУ из Авдеевки Зеленский начал угрожать Путину Зеленский на Мюнхенской конференции озвучил угрозы в адрес Путина IMAGO / Chris Emil Janssen / Global Look Press

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, после бегства ВСУ из Авдеевки решил позволить себе выпады в адрес лидера России Владимира Путина. Может быть, политик подумал, что таким образом сможет убедить своих спонсоров, что никого не боится, а им неплохо было бы отсыпать республике еще денег и оружия.

«У Путина впереди лишь два варианта: оказаться на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников, которые сейчас убивают для него», — заявил Зеленский.

Реклама

Помимо этого, политик снова напомнил присутствующим о том, что Украине нужно усиленно помогать, потому что угроза сейчас существует для всей Европы. Среди старых песен Зеленского прозвучал, конечно, и укор в том, что у ВСУ не хватает оружия.

Когда президент Украины пытался оправдаться за отступление из Авдеевки, он указал, что действия ВСУ сейчас ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения. А повлиять на это, конечно, должны западные партнеры.