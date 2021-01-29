Зеленский назвал вакцинацию геополитическим вопросом

Вакцинация от коронавируса стала не только вопросом жизни и здоровья украинцев, она является политическим и геополитическим вопросом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как сообщил офис президента, лидеры обсуждали вопросы поставки вакцины на Украину.

«Поставка вакцины — это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и политики и геополитики», — заявил Зеленский.

Урсула фон дер Ляйен пообещала, что в текущем году страны ЕС и государства-соседи получат достаточное количество доз вакцины.

«Сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации», — сказала она.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января сообщил о закупке первой партии вакцины от «ведущей компании» объемом в один миллион доз.