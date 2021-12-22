Зеленский назвал условие для своего звонка Путину
Президент Украины Зеленский заявил, что позвонит президенту России Путину в случае разногласий администраций
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Он собирается сделать звонок, если администрации двух стран не смогут договориться.
«Если не удастся в какой-то срок договориться администрациям по сложным документам и тому подобное, то я буду прямо ему звонить», — сказал Зеленский. Его процитировало агентство УНИАН.
При этом глава Украины добавил, что готов к прямому диалогу с российской стороной в любом формате. Он выразил надежду на взаимную готовность от России. Как отметил Зеленский, сейчас администрации двух стран обсуждают повестку его встречи с Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что пока Украина не сделала никаких конкретных предложений по встрече лидеров государств.
Во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом украинский президент выразил надежду на дипломатическое решение разногласий между своей страной и Россией. Тогда Зеленский пояснил, что не хочет военного противостояния из-за вероятности большого числа жертв.