Зеленский назвал условие для своего звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Он собирается сделать звонок, если администрации двух стран не смогут договориться.

«Если не удастся в какой-то срок договориться администрациям по сложным документам и тому подобное, то я буду прямо ему звонить», — сказал Зеленский. Его процитировало агентство УНИАН.

При этом глава Украины добавил, что готов к прямому диалогу с российской стороной в любом формате. Он выразил надежду на взаимную готовность от России. Как отметил Зеленский, сейчас администрации двух стран обсуждают повестку его встречи с Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что пока Украина не сделала никаких конкретных предложений по встрече лидеров государств.

Во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом украинский президент выразил надежду на дипломатическое решение разногласий между своей страной и Россией. Тогда Зеленский пояснил, что не хочет военного противостояния из-за вероятности большого числа жертв.