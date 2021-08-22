Зеленский назвал цель возрождения флота на Украине

Украина намерена сделать свой флот таким же мощным, как 30 лет назад, чтобы «разблокировать» Черноморский и Азовский регионы. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Политик напомнил, что за помощью в развитии своих ВМС Украина уже обращалась к Великобритании и Штатам. Этот вопрос он также собирается поднять на встрече с президентом США Джо Байденом 31 августа.

«Что касается строительства нашего украинского Черноморского флота. Нам это надо, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регионы», — подчеркнул он на брифинге после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В связи с этим, по его словам, на уровне Совета национальной безопасности и обороны было принято решение сделать украинский флот таким же самым мощным, каким он был 30 лет назад.

Ранее американское издание National Interest заявило, что Украина потеряла большую часть своего флота после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году. На сегодняшний день у ВМС Украины из крупных кораблей остался только фрегат «Гетман Сагайдачный». Базы флота остались в Одессе и Николаеве.