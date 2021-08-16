National Interest: Украина лишилась флота из-за России

Украина потеряла большую часть своего флота после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году. Об этом заявил автор американского издания National Interest Себастьен Роблин.

По словам журналиста, в частности, Киев лишился шести корветов, единственной в составе ВМС подводной лодки, а также программы по подготовке боевых дельфинов. Помимо этого, почти 75% украинских военных, в том числе командующий ВМС, покинули свои должности или перешли на сторону России, отметил Роблин.

После Украина вернула часть судов. Но завершению процесса мешают плохие отношения между странами. На сегодняшний день у ВМС Украины из крупных кораблей остался только фрегат «Гетман Сагайдачный». Базы флота остались в Одессе и Николаеве.

Роблин обратил внимание, что НАТО периодически помогает Украине создавать так называемый москитный флот. Он состоит по большей части из небольших и быстрых кораблей.

Часть из них Киев получает по программе военной помощи от США, часть кораблей, которые уже вывели из эксплуатации, и вовсе достается бесплатно.