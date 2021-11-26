Российский газопровод «Северный поток — 2» является «большой трагедией» для Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По мнению политика, Евросоюз и США должны выполнить свои обещания относительно запуска газопровода и обеспечить энергетическую безопасность Украины, сообщил ТАСС.

«Это [„Северный поток — 2"] не просто бизнес, для нас это большая трагедия», — сказал он, выступая на пресс-конференции в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что даже если газопровод будет запущен, Украина должна будет сделать все, чтобы то, что гарантии, которые ей дали американские и европейские партнеры, были выполнены.

«Должны быть конкретные вещи, каждая из сторон должна выполнять свои обязанности и обещания», — подчеркнул политик.

Ранее с заявлением против СП-2 выступил премьер Польши Матеуш Моравецкий. По его мнению, запуск газопровода поставит Европейский союз в большую зависимость от России. Моравецкий подчеркнул, что РФ использует газ как политический козырь.