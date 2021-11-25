Запуск газопровода «Северный поток — 2» поставит Европейский союз в большую зависимость от России, которая использует голубое топливо как политический козырь. Такое заявление сделал председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий.

«Россия при помощи газопровода „Северный поток — 2“ оказывает давление на Польшу и весь Евросоюз. Часть ЕС уже сильно зависит от российских энергоносителей, и, если трубопровод начнет работать, можно сделать вывод, что мы станем еще более зависимыми», — приводит издание Euractiv слова Моравецкого.

Ранее польский премьер обвинил в подорожании газа в Европе российскую компанию «Газпром». В октябре президент России Владимир Путин заявил, что цены на газ взлетели в странах ЕС из-за дефицита электроэнергии, а не наоборот.

По его словам, масштабный энергетический кризис — это следствие системных изъянов, которые закладывались в европейскую энергетику на протяжении последних 10 лет. Российский лидер подчеркнул, что некоторые партнеры хотят переложить ответственность за происходящее на РФ.