Мир 11 ноября 2022, 00:02 Зеленский назвал недостаточной помощь Украине от других стран Президент Зеленский готов чаще звонить мировым лидерам, если это увеличит помощь Украине Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов все время тратить на телефонные разговоры с зарубежными лидерами, если это повлияет на выделение большего объема военной помощи. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам Зеленского, он точно знает, какие страны обладают нужными для Украины средствами и оружия и в каком количестве. Украинский лидер также уверен, что Киеву предоставляют недостаточную военную помощь.

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«Я готов сделать тысячу звонков, если каждый мой звонок приведет к большему количеству систем ПВО. Я готов оставаться на телефоне и заниматься только этим», — сказал он.

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Ранее Владимир Зеленский заявлял, что украинские силы находятся на одном уровне, что и войска стран-членов НАТО. Поэтому он считает честным желание страны вступить в Североатлантический альянс.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите «Большой двадцатки». Министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан сообщил, что украинский лидер будет занят проблемами внутри государства, писало ИА Nation News.