11 ноября 2022, 00:02
Зеленский назвал недостаточной помощь Украине от других стран
Президент Зеленский готов чаще звонить мировым лидерам, если это увеличит помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов все время тратить на телефонные разговоры с зарубежными лидерами, если это повлияет на выделение большего объема военной помощи. Об этом сообщил телеканал CNN.
По словам Зеленского, он точно знает, какие страны обладают нужными для Украины средствами и оружия и в каком количестве. Украинский лидер также уверен, что Киеву предоставляют недостаточную военную помощь.
Реклама
«Я готов сделать тысячу звонков, если каждый мой звонок приведет к большему количеству систем ПВО. Я готов оставаться на телефоне и заниматься только этим», — сказал он.
Реклама
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что украинские силы находятся на одном уровне, что и войска стран-членов НАТО. Поэтому он считает честным желание страны вступить в Североатлантический альянс.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите «Большой двадцатки». Министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан сообщил, что украинский лидер будет занят проблемами внутри государства, писало ИА Nation News.
Владимир Зеленский
Украина
ООН
Реклама
Реклама