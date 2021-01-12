Зеленский назвал Королева «великим украинским ученым» и пригласил Маска в Житомир

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великим украинским ученым». Он пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики, который открыт на родине конструктора в Житомире.

12 января исполнилось 114 лет со дня рождения Сергея Королева. Ранее Илон Маск в своем аккаунте в Twitter по-русски написал, что Королев «был великолепным». Так он отреагировал на пост Роскосмоса, опубликованный в честь дня рождения советского конструктора.

«Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска на Украину, чтобы посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева», — написал в ответ на это Владимир Зеленский.

Советский Союз под руководством Королева совершил много прорывов в космической сфере. СССР создал первую межконтинентальную баллистическую ракету, отправил в космос первого человека — Юрия Гагарина, запустил первый искусственный спутник Земли. Кроме того, в это время на Луну отправили первую автоматическую станцию, которая успешно достигла земного спутника, а также первый человек вышел в открытый космос.