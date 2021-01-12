Илон Маск на русском восхитился талантом конструктора Королева

Американский предприниматель Илон Маск на русском языке прокомментировал публикацию Роскосмоса. Запись была посвящена дню рождения советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева, которому сегодня исполнилось бы 114 лет.

«Он был великолепен», — написал миллиардер в комментариях.

Сообщение Маска оценили почти шесть тысяч человек.

Именно под руководством Сергея Королева в Советском Союзе в 1950-60-х годах была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, также был запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, благодаря ему первая автоматическая станция достигла Луны и совершен первый выход человека в открытый космос.

В начале декабря Илон Маск назвал испытания прототипа американского космического корабля Starship успешными, пишет RT. Сооружение предназначено для полетов на Марс.