Зеленский назвал канадцев жителями «Канадии»

Досадная ошибка испортила обращение президента Украины Владимира Зеленского к канадцам. Граждан иностранного государства он назвал жителями «Канадии».

Публикация появилась в Twitter Зеленского. В ней украинский лидер поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за предложенную в расследовании катастрофы Boeing 737 помощь. Политик также принес свои соболезнования семьям погибших из Канады.

Источник фото: Twitter

«Наши мысли с семьями жителей Канадии, которые погибли при крушении», — написал Зеленский. Его тут же пристыдили в комментариях и заметили, что ошибки в подобных обращениях недопустимы.

Позже допущенную ошибку исправили. Это не первая неловкая ситуация, в которую попадают Владимир Зеленский и его администрация. Например, в отчете визита украинского президента в Ригу Латвию перепутали с Литвой. А столицей Канады пресс-служба главы государства сделала Торонто.

Ранее Зеленский допустил, что украинский Boeing 737 в Иране могли сбить ракетой. Версию он назвал неподтвержденной. В результате крушения пассажирского лайнера рядом с аэропортом Тегерана погибли 176 человек — все находившиеся на борту.

Помогать в расследовании причин трагедии Украине будут Соединенные Штаты и Канада.