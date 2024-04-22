Мир 22 апреля 2024, 09:23 Зеленский грубо обратился к союзникам из-за помощи Израилю AT: Зеленский грубо обратился к Западу из-за отсутствия помощи как у Израиля Global Look Press

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Украинский президент Владимир Зеленский грубо обратился к западным союзникам из-за того, что его страна не получила такой же помощи, как Израиль. Об этом сообщило издание Asia Times.

«Зеленский в минувшие выходные открыто пожаловался на то, что его страна получает гораздо меньше военной поддержки от западных союзников, <…> чем Израиль», — указали авторы материала.

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По мнению журналистов, тон президент Украины был грубым, несмотря на полученные миллиарды военной и гуманитарной помощи со стороны Запада. Такое поведение Зеленского объяснили мрачным для республики периодом. Большие надежды, которые он возлагал на контрнаступление в 2023 году, потерпели крах, подчеркнули авторы статьи.

Журналисты также напомнили, что Израиль заключил соглашение о безопасности с США и десятилетиями контактировал с большей частью Европы.

Американский экономист Джеффри Сакс указал на роковую ошибку Зеленского в начале СВО. По его словам, президент возложил надежды на некомпетентность США.