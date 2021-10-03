Зеленский заявил о желании быть президентом до полного выполнения своих обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы остаться на своем посту до полного выполнения своих предвыборных обещаний. При этом он отметил, что в списке нет невыполнимых пунктов.
«Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания», — привела слова Зеленского пресс-служба партии «Слуга народа».
Украинский лидер отметил, что в программе президента и его партии нет таких пунктов, которые было бы невозможно выполнить. Он подчеркнул, что стране удалось добиться успехов в сфере медицины, а также в вопросах обороны, цифровизации и инфраструктуры.
«Была у нас инфраструктура? Нет. Мы — первые в Европе по количеству качественных километров дорог. У нас появилась цифровизация. Мы номер один в Европе. Этого просто не было», — заявил Зеленский.
Владимир Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года. Во время избирательной кампании он отмечал, что рассчитывает только на один президентский срок. Одним из главных предвыборных обещаний было урегулирование ситуации в Донбассе. Следующие выборы украинского главы пройдут в 2024 году.