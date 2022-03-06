Зеленский договорился с Маском о еще одной поставке систем Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с основателем компании SpaceX Илоном Маском. Он заявил, что договорился о поставке еще одной партии систем Starlink.

«Поговорил с Илоном Маском. Я благодарен ему за поддержку Украину словами и делами. На следующей неделе мы получим еще одну партию систем Starlink для разрушенных городов», — написал Зеленский в Twitter.

Он добавил, что во время переговоров затронул тему возможных космические проектов.

Предоставить Украине системы Starlink и обеспечить доступом к спутниковому интернету ранее попросил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. Со своей просьбой он обратился к главе SpaceX. Позже Маск сообщил, что спутниковая связь Starlink теперь работает на территории Украины.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после этого заявил, что американский бизнесмен перешел на сторону врага, предоставив Украине технику для доступа к широкополосному интернету.

Сейчас на Украине продолжается спецоперация. Россия ждет проведения третьего раунда переговоров с украинской делегацией. Встречу планируют организовать 7 марта.