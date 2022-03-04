«Перешел на сторону врага». Рогозин осудил Маска из-за помощи Украине

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предоставил Украине технику для доступа к широкополосному интернету. Такими действиями он перешел на сторону врага, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Сейчас [Пентагоном и военными ведомствами] используется другая группировка — группировка Илона Маска, который перешел на сторону врага и предоставил абонентское оборудование украинским военным», — процитировало Рогозина РИА «Новости».

Ранее министр цифровой информации Украины Михаил Федоров попросил Маска предоставить стране станции Starlink и обеспечить доступ к спутниковому интернету. После этого американский бизнесмен заявил, что теперь украинцы могут пользоваться спутниковой связью Starlink.

Сейчас на Украине продолжается российская спецоперация. В ближайшие дни в Белоруссии состоится третий раунд российско-украинских переговоров. По итогам предыдущей встречи стороны договорились организовать гуманитарные коридоры. Также делегации обсудили возможность временного прекращения огня в коридорных зонах.