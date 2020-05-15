«Зеленский делает, что ему указывают»: Клинцевич объяснил блокировку российских соцсетей на Украине

Блокировку российских сетей на Украине продлили еще на три года. Сенатор Франц Клинцевич в беседе с «360» отметил, что это не личное решение Зеленского. В последнее время украинский лидер «делает то, что ему указывают».

«К сожалению, [президент Украины Владимир] Зеленский вошел полностью в роль того должностного лица, которое свою деятельность не формирует, и не проводит сам, а делает то, что ему указывают. Сегодня в украинской политике нет абсолютно самостоятельности. Все спускается сверху — от „хозяина“», — заявил Клинцевич.

По мнению собеседника, блокировку продлили, чтобы не дать украинцам иметь альтернативное мнение. Самый простой способ объяснить такое решение — это ссылка на российскую пропаганду. Все это происходит с нарушением международных прав и демократических принципов, о которых говорят Европа, США и Украина.

«Совершен государственный беспредел с явным признаком преступления и сокрытие истинного положения дел», — подытожил сенатор.

15 мая Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских соцсетей на три года. «Яндекс», Mail.Ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие ресурсы по-прежнему останутся под запретом на Украине.