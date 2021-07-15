Зеленский будет назначать «легендарных украинцев»

На Украине появится знак отличия «Национальная легенда». Им будут награждать за выдающиеся заслуги в укреплении независимости и государственности республики. Документ уже подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ознакомиться с указом можно на официальном сайте политика. В его тексте сказано, что назначать номинантов будет лично глава государства. Знак отличия присудят экономистам, педагогам, ученым, врачам, деятелям культуры и искусства, спортсменам и меценатам.

Внешний вид знака определят путем конкурса, в котором могут принять участие все украинцы. Ответственным за его проведение будет правительство республики. Положение о награде и окончательный эскиз утвердят не позднее 9 августа.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «вежливо послала» Зеленского, когда отказалась обсуждать с ним газопровод «Северный поток — 2» в рамках «нормандского формата».