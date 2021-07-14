Депутат Рады рассказал, как Меркель послала Зеленского

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вежливо послала президента Украины Владимира Зеленского, отказавшись обсуждать газопровод «Северный поток — 2» в рамках «нормандского формата». Такое мнение высказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Народный избранник от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» рассказал, что на прошедшей накануне встрече с Зеленским Меркель отметила, что, хотя Германия и Франция всячески поддерживают Украину, они не будут включать вопрос «Северного потока — 2» в повестку переговоров по Донбассу.

Рабинович посчитал, что таким образом Меркель показала себя воспитанной женщиной.

«Посылает вежливо, чтобы не обидеть», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Зеленский в ходе переговоров с Меркель заявил ей, что считает необходимым обсудить проект «Северный поток — 2» в «нормандском формате». Он объяснил свою позицию тем, что газопровод якобы представляет угрозу для энергобезопасности Украины. Лидер также попросил гарантий, что его страна не останется без газоснабжения.