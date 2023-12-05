Мир 05 декабря 2023, 23:57 Зеленский в последнюю минуту отказался выступать перед американскими сенаторами В сенате США сообщили об отмене выступления Зеленского в последнюю минуту офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированное выступление по видеосвязи перед американскими сенаторами во вторник, 5 октября. Об этом сообщил лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер. Слова политика привело РИА «Новости».

«Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту», — заявил Шумер.

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Выступление Зеленского перед сенаторами планировалось в преддверии голосования по поводу выделения новых средств для Киева.

Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что власти США достигли «дна бочки» в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. Чиновник выразил надежду, что конгрессмены выделят средства на новые пакеты помощи.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что новые задержки с выделением американской помощи могут привести к поражению в конфликте с Россией.