Здание школы обрушилось в Антверпене

Число жертв обрушения здания школы в Антверпене (Бельгия) в субботу, 19 июня, выросло до пяти, сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Belga.

По его данным, к этому часу обнаружены тела всех пяти человек, чьи поиски велись ранее. Ранения получили девять человек, состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Агентство DPA сообщало, что в результате обрушения погиб один человек. По данным DPA, все произошло, когда в здании проводились строительные работы. Все пострадавшие, как предполагается, являются работниками ремонтных служб.

В Кемеровской области в субботу утром в шахте произошел выброс метана с последующим обрушением. В результате один горняк погиб. Взрыва и возгорания после выброса метана не последовало.