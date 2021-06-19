Один человек погиб на шахте в Кузбассе при выбросе метана

В Кемеровской области в субботу утром в шахте произошел выброс метана с последующим обрушением. В результате один горняк погиб, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Выброс метана с обрушением породы случился около 06:15 в шахте Анжерская Южная. Самостоятельно из шахты эвакуируются 139 человек. По предварительным данным, пострадали двое горняков, один из них скончался.

Взрыва и возгорания после выброса метана не последовало.

Шахта Анжерская Южная с февраля 2016 года находится в состоянии банкротства. Однако добыча угля на ней не останавливалась.

В начале июня взрыв произошел на золотодобывающей шахте в Бурятии. Сообщалось, что в результате погиб один рабочий.

В субботу утром в Кемеровской области разбился двухмоторный самолет Л-410. По предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе двое пилотов. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что пилот докладывал об отказе одного из двигателей, при снижении воздушное судно столкнулось с лесным массивом.