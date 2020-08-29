Завод «Савушкин-Орша» загорелся в Минске. Накануне там выступал Лукашенко

В Сети появилось видео горящего в Минске завода ООО «Савушкин-Орша». Информации о пострадавших пока нет.

В пятницу Александр Лукашенко посетил завод в Орше и выступил перед местным трудовым коллективом. А сегодня стало известно о возгорании на этом заводе, сообщает Telegram-канал Tut.by. На месте уже работают спасатели. Сообщается, что пожар почти локализован. Сведений о пострадавших пока нет.

На кадрах видно, что горит большая площадь. Но людей рядом с местом возгорания нет. По предварительным данным, загорелся сырный цех.

Белорусский завод ООО «Савушкин-Орша» изготавливает молочную продукцию.

Несколько дней назад в Москве произошел пожар в здании площадью пять тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. В результате возгорания никто не пострадал.