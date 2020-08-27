Пожар произошел в Щелковском районе Москвы

В Щелковском районе Москвы произошел пожар в большом здании площадью пять тысяч квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Здание, в котором вспыхнуло пламя, располагалось по адресу поселок Фряново, улица Молодежная, дом 15.

В МЧС подтвердили информацию о пожаре. Там сообщили, что в здании происходит задымление. В ведомстве уточнили, что в 22:00 пламя удалось локализовать. Площадь пожара составила 300 «квадратов». Никто не пострадал.