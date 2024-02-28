Мир 28 февраля 2024, 09:31 Завод по сборке ядерных боеприпасов приостановил работу в США Завод по сборке ядерных боеприпасов в Техасе приостановил работу из-за пожаров

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Специализирующееся на сборе ядерных боеприпасов предприятие Pantex в Техасе приостановило работу из-за распространившихся природных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Возгорание возле Pantex пока не локализовали. Началась эвакуация персонала», — заявили в пресс-службе.

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Управление лесного хозяйства Техаса ранее сообщило о нескольких крупных очагах природных пожаров в разных округах штата. Самое серьезное распространение огня произошло в Хатчинсоне, сведения о пострадавших пока не поступали.

Предприятие Pantex находится к северо-востоку от Амарилло, площадь промышленного объекта составляет 65 квадратных километров. Заводом управляет Министерство энергетики США.

В прошлом году сильный пожар произошел на химическом заводе Ineos Phenol в Техасе, очевидцы слышали два сильных взрыва. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.