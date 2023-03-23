Мир 23 марта 2023, 00:13 Два мощных взрыва прогремели на химическом заводе в Техасе — СМИ KTRKTV: в Техасе на химическом заводе Ineos Phenol прогремели два мощных взрыва Соцсети

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На химическом заводе Ineos Phenol в городе Пасадена, штат Техас, прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщил американский телеканал KTRKTV.

По данным журналистов, пожар уже потушен. Госпитализирован один человек, о характере травм и диагнозе не сообщается.

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Предприятие принадлежит британскому химическому концерну Ineos. На заводе производят кумол — органическое соединение в виде горючей жидкости.

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На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы. Данных о причине взрывов пока нет, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Информации о возможном воздействии на окружающую среду официальные лица не сообщили. Эвакуация населения близлежащих районов не проводилась, в Twitter администрация города уведомила жителей, что никаких защитных мер не требуется.

В начале марта в Кливленде, штат Огайо, разгорелся крупный пожар на металлургическом заводе. Пожарные не могли справиться с огнем несколько часов. На заводе были слышны несколько взрывов.