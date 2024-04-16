Мир 16 апреля 2024, 03:32 Завод по производству снарядов загорелся в США Atlas News: крупный пожар вспыхнул на заводе по изготовлению снарядов в США Pixabay

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Крупный пожар вспыхнул на заводе по производству снарядов в городе Скрантон штата Пенсильвания. По информации компании-владельца завода General Dynamics, пострадавших нет, об этом сообщило издание The Atlas News.

«Примерно в 15:00 по восточному стандартному времени (23:00 по московскому) <…> на заводе по производству боеприпасов армии в Скрантоне <…> вспыхнул крупный пожар», — написало издание.

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По данным газеты, очевидцы опубликовали фотографии и видео, на котором из труб завода валит черный дым. General Dynamics подтвердила, что на предприятии был пожар, его потушили. Пострадавших нет.

Издание установило, что завод является одним из семи, снабжающих вооружением армию США. Предприятие производит крупнокалиберные и минометные снаряды, в том числе 155-миллиметровые боеприпасы, которые активно поставляют Украине.

США заявили о готовности вернуться к договору об СНВ, если Россия также будет придерживаться пунктов этого соглашения. РФ приостановила участие в ДСНВ в феврале прошлого года.