16 апреля 2024, 03:17
США заявили о готовности вернуться к договору об СНВ
Госдеп США заявил о готовности вернуться к договору об СНВ
В США заявили о готовности соблюдать российско-американский Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Доклад об этом решении разместили на сайте Государственного департамента.
В документе отметили, что Соединенные Штаты готовы вернуться к исполнению договора об СНВ в том случае, если Россия также будет придерживаться пунктов этого соглашения.
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Ранее в МИД РФ заявили, что рассуждать о судьбе ДСНВ сейчас бессмысленно из-за того, что США не готовы вести диалог на условиях равноправия, а также не хотят уважать интересы России.
В феврале 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий участие России в ДСНВ. При этом глава государства отмечал, что Москва не выходит из соглашения.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что у России не осталось доверия к США в рамках ДСНВ.
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