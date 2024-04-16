Мир 16 апреля 2024, 03:17 США заявили о готовности вернуться к договору об СНВ Госдеп США заявил о готовности вернуться к договору об СНВ РИА «Новости»

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В США заявили о готовности соблюдать российско-американский Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Доклад об этом решении разместили на сайте Государственного департамента.

В документе отметили, что Соединенные Штаты готовы вернуться к исполнению договора об СНВ в том случае, если Россия также будет придерживаться пунктов этого соглашения.

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Ранее в МИД РФ заявили, что рассуждать о судьбе ДСНВ сейчас бессмысленно из-за того, что США не готовы вести диалог на условиях равноправия, а также не хотят уважать интересы России.

В феврале 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий участие России в ДСНВ. При этом глава государства отмечал, что Москва не выходит из соглашения.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что у России не осталось доверия к США в рамках ДСНВ.