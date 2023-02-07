Мир 07 февраля 2023, 21:41 Завод по производству беспилотников загорелся в Латвии Delfi: в Латвии в Марупском крае загорелся завод по производству беспилотников Edge Autono YouTube

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В Латвии в Марупском крае на заводе по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy вспыхнул пожар. Об этом сообщило местное издание Delfi.

Спасатели признали пожар происшествием повышенной опасности. Они призвали жителей закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию, так как образовалось сильное задымление.

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На месте работают 50 пожарных и девять автоцистерн. Огонь распространяется быстро. Рядом дежурят машины скорой помощи.

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Заместитель директора пострадавшей компании Янис Вилманис сообщил, что пожар причинил крупный ущерб, но точные его масштабы будут понятны позже. Владельцем предприятия является американская компания Edge Autonomy Holdings, LLC.

Ранее стало известно, что турецким военным при помощи вертолетов и самолетов удалось локализовать пожар, разгоревшийся в порту Искендеруна после землетрясения.