Мир 03 января 2024, 04:10 Завершилось повторное голосование на 8 участках на выборах в сербскую Скупщину Tanjug: в Сербии состоялось повторное голосование на выборах в Скупщину РИА «Новости»

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Повторная процедура голосования в сербский парламент — Скупщину –завершилась на восьми избирательных участках. Об этом сообщило местное агентство Tanjug.

Республиканская избирательная комиссия (РИК) назначила на 2 января 2024 года повторное голосование на восьми избирательных участках из-за жалоб и технических проблем на прошедших 17 декабря 2023 года парламентских выборах. На тот момент они были признаны недействительными.

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«Голосовали на двух участках в поселке Бачки-Петровац, трех в Бела-Паланке, по одному в муниципалитетах Беочин, Мионица и Петровац-на-Млави», — утончило агентство.

Окончательные итоги выборов станут известны 6 января.

Ранее нынешний сербский лидер заявил, что коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» может получить 130 мандатов из 250. Это позволит депутатам сформировать новое правительство.

Коалиция лидирует на парламентских выборах с результатом 46,74%. Об этом стало известно после обработки 99,9% бюллетеней. На втором месте оппозиционный блок «Сербия против насилия», на третьем —коалиция «Ивица Дачич — премьер Сербии».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал власти Сербии защитить волю своего народа. По его словам, сейчас страна отстаивает свою независимость, защищает национальные интересы и ценности.