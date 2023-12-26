Мир 26 декабря 2023, 08:48 «Страны может не стать». Сербию призвали защитить волю своего народа Спикер ГД Володин: власти Сербии должны защитить волю своего народа IMAGO/www.imago-images.de/globallookpress

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Власти Сербии должны защитить волю своего народа. Сейчас страна отстаивает свою независимость, защищает национальные интересы и ценности, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По его мнению, США и ЕС разворачивают в Сербии «хорошо известный сценарий», к которому прибегают, когда в других государствах не получается привести к власти «своих марионеток». Заявляется о нарушениях на выборах и непризнании их итогов, ситуация «раскачивается извне», людей подталкивают к протестам. Любое стремящееся к суверенитету государство сталкивается с этим, продолжил Володин.

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Он напомнил, что на внеочередных парламентских выборах победила коалиция действующего лидера Сербии Александра Вучича — люди не поддержали «тех, на кого делали ставку Вашингтон и Брюссель». При этом представители парламентской ассамблеи ОКДБ были на выборах наблюдателями и не нашли нарушений.

В основе суверенитета — право жителей самостоятельно планировать будущее своей страны, констатировал спикер Госдумы.

«В этой связи действующие власти Сербии обязаны защитить волю сербского народа и выбор большинства. Что бывает в противном случае — всем хорошо известно: страны может не стать», — подчеркнул Вячеслав Володин.

О том, что Запад действует в Сербии по уже известным «схемам и лекалам», накануне заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.