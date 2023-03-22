Мир 22 марта 2023, 23:37 «Завели в подвал и ударили». Боец из ЛНР рассказал о пытках током в украинском плену Боец из ЛНР рассказал, как его пытали током в украинском плену РИА «Новости»

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Вернувшийся из украинского плена боец ЛНР по имени Виталий рассказал РИА «Новости», как его пытали электрическим током. Также военнослужащий сообщил об избиении и допросах с пристрастием.

«Завели меня в подвал. <…> И ударили — труба или палка, я не видел, глаза завязаны — по спине, раз пять-шесть. Ну и допросы начались: кто ты, откуда?» — рассказал Виталий.

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После первого допроса бойца ЛНР с завязанными глазами перевезли в другую локацию, где продолжили задавать вопросы, используя насильственные методы. По словам Виталия, его раздели до нижнего белья, ноги и руки связали скотчем.

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«Привязали какие-то то ли изоляторы, то ли что [подобное]. Ну, током [ударили], я упал. Током сильно раза два меня так», — рассказал собеседник агентства.

Об освобождении 17 марта военнопленных бойцов из ЛНР сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Леонид Пасечник. Домой вернулись 38 военнослужащих Луганской Народной Республики. По прибытии в Россию им оказали первую помощь, обследовали и составили план реабилитации, которую они пройдут в Луганске.