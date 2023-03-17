17 марта 2023, 12:03
Группа освобожденных военнопленных вернулась в ЛНР
Врио главы ЛНР Пасечник: 38 освобожденных из плена подъезжают к Луганщине
Из плена освободили 38 военнослужащих Луганской Народной Республики. Они вернутся домой 17 марта, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Леонид Пасечник.
По его словам, 38 освобожденных из украинского плена военнослужащих в сопровождении представителей республиканских властей утром подъехали к республике. Леонид Пасечник рассказал, что по прибытии в Россию им оказали первую помощь, обследовали и составили план реабилитации, которую они пройдут в Луганске.
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«Соскучившиеся по родным краям, уставшие, но счастливые! Говорят, что дома, после долгих месяцев плена ждет самая высокая награда — объятия близких», — написал он.
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Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова рассказала в своем Telegram-канале, что большинство солдат из этой группы удалось обменять 7 марта. Она показала фото из автобуса, в котором бойцов отвезли домой.
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